بطلب سعودي.. اجتماع طارئ للجامعة العربية حول إيران

قالت مصادر دبلوماسية، الأحد، إن السعودية طلبت عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التدخلات والانتهاكات الإيرانية، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد المقبل.

ونقلت فرانس برس عن مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء تأكيدها أن الاجتماع تقرر عقده في القاهرة لبحث "انتهاكات" إيران في الدول العربية.

وأكدت المذكرة "عقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الأحد" المقبل بعد موافقة البحرين والإمارات على الطلب السعودي، وبعد التشاور مع جيبوتي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة.

وتدعم إيران ميليشيات طائفية تعمل على زعزعة وضرب استقرار المنطقة، بينها الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وميليشيات الحوثي في اليمن التي تتلقى صواريخ من طهران.

وكانت الدفاعات الجوية في السعودية تصدت في 4 نوفمبر لصاروخ أطلقه الحوثيون على العاصمة الرياض، في عمل أدانته دول عدة، مؤكدة مسؤولية طهران في هذا الصدد.

وأضافت المذكرة أن السعودية طلبت عقد الاجتماع لبحث "ما تعرضت له الرياض ليلة السبت .. من عمل عدواني من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير أنابيب النفط ليلة الجمعة" الماضي.

فضلا عن "ما تقوم به إيران في المنطقة العربية (من أعمال) تقوض الأمن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم بأسره".