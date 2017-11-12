الإمارات: سنواصل تعاوننا الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدّدت دولة الإمارات موقفها العازم على مواصلة تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتطابق مع معايير السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار.

وأعرب سعود راشد المزروعي، عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة -خلال المداخلة التي أدلى بها أمس أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة حول البند المتعلق بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية- عن تقدير دولة الإمارات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، ولقيادته الجديرة بالثناء، وهنأه بإعادة انتخابه، مبدياً تقديره للعمل الدؤوب والمنجزات التي حققتها الوكالة والواردة في تقريرها السنوي لعام 2016.

وأكد إدراك الدولة للدور الأساسي والمحوري الذي تضطلع به الوكالة في مجال تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، بهدف تطوير برامج الطاقة النووية الوطنية وغيرها من التطبيقات السلمية.

ونوه بما تقوم به الوكالة من دور رئيس في دعم تبادل المعرفة العلمية والخبرات النووية بين دولها الأعضاء، مؤكداً أهمية العمل الوثيق والمطابق لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال السلامة النووية، والالتزام بمعايير الأمن النووي وحظر الانتشار.

وأعرب عن تثمين دولة الإمارات دور الوكالة الرئيس في نقل التكنولوجيا والمعرفة بهدف دعم الاحتياجات التنموية، مشيراً إلى أن برنامج الوكالة للتعاون التقني يسهم في دعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي تعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل أفضل الممارسات والشراكات الاستراتيجية، وغيرها من الخدمات القيمة في مجالات تطوير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لبرنامج نووي آمن وناجح.

وأكد سعود المزروعي ترحيب الدولة باعتماد الجمعية العامة أمس القرار الخاص بشأن أنشطة الوكالة، معرباً عن تطلعها إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة والمجتمع الدولي، لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بشكل يضمن الطبيعة المسؤولة والآمنة للأنشطة النووية.