الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على أحد أنابيب النفط في البحرين

أدانت دولة الإمارات العمل الإرهابي الذي استهدف أحد أنابيب النفط قرب قرية بورى في البحرين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان اليوم - عن إدانة دولة الإمارات لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن في مملكة البحرين الشقيقة.. مؤكدة على موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

كما أعربت الوزارة - في بيانها - عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية .. مؤكدة ثقتها التامة في أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تثني حكومة البحرين وشعبها الشقيق عن مواصلة مسيرة التنمية والتصدي لمحاولات التخريب والعنف اليائسة.