البحرين: حريق أنابيب النفط عمل إرهابي

قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها إن حادث حريق أنابيب النفط الجمعة، من الأعمال التخريبية، موضحة أنه "عمل إرهابي خطير، الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وأسفرت أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية عن أن الحادث "بفعل فاعل"، ويجري حاليا العمل على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.

فيما اتجه وزير الداخلية إلى موقع حريق أنبوب النفط، وأكد أن الدفاع المدني، تعامل مع الحريق منذ اللحظة الأولى وتمكن من السيطرة عليه في وقت قياسي.

وأوضحت الوزارة أن "الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران"، منوهة بأن "أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى".

وكانت آليات الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت مبكر من صباح السبت، بعد التنسيق مع شركة نفط البحرين "بابكو" والتي قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل، كما تم تفعيل خطة الإخلاء والإيواء لسكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق.