اختطاف مواطن سعودي في لبنان

خُطف مواطن سعودي يُدعى علي الشمراوي، متزوج من سوريّة بالقرب من منزله في بلدة العقيبة كسروان بمحافظة جبل لبنان. وتقوم قوات الأمن اللبناني بالبحث عنه بالقرب من منزله.

وذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن قوات الأمن تقوم بالبحث عن السعودي المختطف بعد بلاغ تقدمت به زوجته.

وقال مصدر أمني لبناني إن زوجة الرجل اتصلت بقوى الأمن، أمس، وقدمت بلاغاً عن اختفاء زوجها، مشيراً إلى أن التحريات مستمرة لاكتشاف مكان الرجل.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن عائلة المواطن السعودي تلقّت اتصالاً، يطالب بمبلغ مليون دولار لإطلاق سراحه.

بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق: «نتابع قضية خطف مواطن سعودي، ولن نسمح باستغلال الأزمة السياسية لتعكير الأجواء. فسلامة وأمن مواطني السعودية وجميع الرعايا العرب والأجانب أولوية لسلطات لبنان ومؤسساته، والعبث بالأمن والاستقرار خط أحمر ممنوع تجاوزه، والأجهزة مستنفرة».

بدورها، أعلنت السفارة السعودية في بيروت، أنها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج عن مواطنها المختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة.

بيروت - وكالات