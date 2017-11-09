الكويت تطالب رعاياها في لبنان بالمغادرة فورا

دعت وزارة الخارجية الكويتية، الخميس، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرته فورا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا".

وناشدت الوزارة المواطنين الكويتيين عدم السفر إلى لبنان، داعية إلى الاتصال بسفارة الكويت في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

وجاءت خطوة الكويت بعد ساعات من قرار السعودية دعوة رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان إلى مغادرته.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأنه "بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية؛ فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة"، ونصحت المملكة المواطنين "بعدم السفر إلى لبنان من أي جهة دولية".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية طلبت هي الأخرى، الأحد، من مواطني مملكة البحرين المتواجدين في لبنان مغادرته فورا، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وجاءت الدعوة، الأحد، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من منصبه.