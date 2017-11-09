الرئيس المصري: ندعم دول الخليج ونرفض أي تهديد لها

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، دعم بلاده للحلفاء في الخليج العربي، مطالباً إيران بوقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان الرئيس المصري يتحدث لإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر.

وقال السيسي إن "الأزمات الإقليمية يمكن حلها بالحوار، لكن إيران يجب أن تكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى".

وتدعم إيران ميليشيات طائفية في المنطقة، بينها ميليشيات الحوثي في اليمن التي أطلقت قبل أيام صاروخا نحو العاصمة السعودية اعترضته المنظومة الدفاعية.

وأكد السيسي على دعم الحلفاء في الخليج العربي، وقال "أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا فى شؤوننا ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام".