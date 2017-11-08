الهيل:أين تذهب أسلحة قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم؟

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كشف المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن  النظام القطري ثالث اكبر مستورد للأسلحة في العالم ، متسائلا:  اين تذهب هذه الاسلحة والى من توجهه؟.

وأضاف أن هناك جهات دولية رسمية تبحث الان فتح تحقيق رسمي لجرد الاسلحة التي اشتراها نظام قطر وسبب وصول معظمها الى النصرة وداعش ومنظمات ارهابية كثيرة .

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