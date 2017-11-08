الهيل:أين تذهب أسلحة قطر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم؟

دان البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية التي تشنها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السعودية، مشدداً على أن الأنظمة الصاروخية في اليمن لم تكن موجودة قبل الصراع.