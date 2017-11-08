المغرب يطلق قمرا صناعيا يحمل اسم "محمد السادس"

أطلق المغرب، صباح اليوم الأربعاء، قمرا صناعيا يحمل اسم "محمد السادس"، من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية.

وحمل صاروخ إيطالي الصنع من طراز Vega، القمر الذي يحمل اسم "Mohammed VI- A"، إلى مداره.

وصمم القمر الصناعي كل من شركة "تاليس إيلينيا سبيس" التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير وشركة "إيرباص ديفانس آند سبيس" التي اهتمت بتوفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات ومراقبة الساتل.

ويتميز القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 1110 كلغ، بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، إذ من المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.

وقال المغرب إن القمر الصناعي يدخله في مرحلة جديدة ستمكنه من مراقبة حدوده البحرية والبرية.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 0145 صباحا بتوقيت جرينتش وتم بثها على قنوات تلفزيونية مغربية.

وقال المغرب إن هذا القمر سيساعد في إنجاز خرائط طبوغرافية ودراسة ملائمة المشاريع الاقتصادية والمحافظة على البيئة وتدبير الأراضي الزراعية والحفاظ على الغابات ومراقبة تأثير الكوارث الطبيعية على مخططات الدولة وتدبير الموارد المائية.

كما سيساعد على وضع خرائط عمرانية وضبط التطور العمراني ومنح نوع من الاستقلالية في المعلومات.

وسيكون القمر، الذي سيحلق على ارتفاع 695 كيلومترا من الأرض، قادرا على التقاط 500 صورة يوميا وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية قرب مطار العاصمة الرباط حيث سيقوم مغاربة بتسييره.