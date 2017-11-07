كيري معجب بالخطوات الحازمة ضد قطر

أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، عن إعجابه بالخطوات الحازمة التي اتخذتها السعودية والإمارات في محاربة التطرف، وهو ما يتجسد في مقاطعة قطر.

وقال خلال محاضرة له في معهد تشاتام هاوس في لندن "أكن احتراما كبيرا" للخطوات التي يتخذها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لـ"تحريك السعودية نحو الحداثة .. إنها نقلة ضخمة وتحد ضخم لمحاولة تغيير هذه المجتمعات".

وأضاف: "اتخذت السعودية مع دولة الإمارات وآخرين، وقفة حازمة ضد التطرف، الذي سُمح له -في أكثر أشكاله نفاقا- بأن يلعب" في المنطقة.

وتابع: "هذا جزء من التحدي مع قطر، فالمسألة ليست عبارة عن خلاف بين بلدين في المنطقة، وإنما هي جزء من رؤية أوسع بشأن أين سنذهب وهل سنوقف التطرف أم لا؟".