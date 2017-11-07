أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة .
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محمد بن سلمان: تزويد إيران الميليشيات بالصواريخ عدوان مباشر
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ، أن ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بالصواريخ
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خادم الحرمين يبحث مع الحريري التطوّرات في لبنان
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري تطوّرات الأوضاع اللبنانية،
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