استشهاد جندي سعودي بإطلاق نار في القطيف

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، في المملكة العربية السعودية، استشهاد الجندي أول عبدالله بدر محمد القحطاني، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة البحاري بمحافظة القطيف.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس، تعرض القحطاني لإطلاق النار من مصدر مجهول، عند توقفه بسيارة خدمات إدارية رسمية عند إشارة تقاطع البحاري – القديح، بشارع أحد، بمحافظة القطيف، ما نتج عنه إصابته واستشهاده قبل وصوله للمستشفى. وأضاف أن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف باشرت على الفور التحقيق في الجريمة وتحديد دوافعها.