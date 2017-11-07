السعودية: سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب

أكد وزير الدولة السعودية لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، "الاثنين" أن المملكة العربية اللسعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركاً في حرب على السعودية، مضيفاً: "سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله"، مؤكداً أن ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان.

جاء ذلك ضمن تصريحات لقناة "العربية"، قال فيها إن العاهل السعودي الملك سلمان أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري تفاصيل عدوان حزب الله على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر تلك الميليشيات على السعودية.

وأضاف السبهان أن ميليشيات حزب الله تشارك في كل عمل إرهابي يتهدد السعودية، مؤكداً أن السعودية ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهة ما أسماه "حزب الشيطان".

وقال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، إن على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، مضيفاً: "كنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله"، مشيراً إلى أنه بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية.

واتهم السبهان حزب الله بأنه يهرب المخدرات للسعودية ويدرب شباب سعوديين على الإرهاب.

وقال إن الحريري وشرفاء لبنان لن يقبلوا بمواقف ميليشيات حزب الله، مؤكداً أن الحديث عن إجبار الحريري على الاستقالة أكاذيب لتشتيت اللبنانيين، مشدداً على أن "لبنان مختطف من قبل ميليشيات حزب الله ومن خلفها إيران.. واللبنانيون قادرون على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله".