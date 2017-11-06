مغردون عبر وسم "الجزيرة 21 عاماً من الغدر": تدعم الإرهاب وداعش

شارك وسم "الجزيرة 21 عام من الغدر" المرتبة الخامسة فى قائمة الأكثر تداولاً فى العالم، كشف من خلاله دورها فى بث السم فى عقول العربية، والتحريض ضد دول عربية وإسلامية، ومحاولاتها الدائمة لشق الصف الخليجى والإساءة لقادته واستضافتها زعماء الإرهاب فى العالم وجعل القناة بوقاً له لعرض أفكارهم المتطرفة والمشبوهة والشاذة طوال 21 عاماً منذ نشأتها.

وهاجم المغردون من مختلف الدولة العربية قناة الجزيرة القطرية بعد مرور 21 عاماً عن تدشينها، كاشفين دورها فى دعم الإرهاب واستضافه زعماءه حول العالم منذ تنظيم القادة فى تسعينات القرن الماضى حتى داعش، وجعلها بوقا لعرض ضلالاتهم وأفكارهم المتطرفة،

فغردت منى قائلة:"الجزيرة القناة الوحيدة من المحيط الى الخليج التى استطاعت أن تجري عدة لقاءات مع زعماء الارهاب ولسنين طويلة!"، فى نفس الإطار أضاف إياد قائلاً :"دعمها للإرهاب وتنظيم داعش والقاعدة أكبر دليل على غدرها".

وغرد الراجحى:"جعل نظام الحمدين الإرهابى الجزيرة منصة للمرتزق والخونة التى ليس لهم دين ولا وطن وجعلها سكين فى خاصر أشقاء الخليجين".

وأبرز المغردون دعم قناة الجزيرة لإيران وتغطيتها على جرائم فى قتل المسلمين، فغرد محمد قائلاً:"قناة معادية للعرب تدعم إيران في مشروعها وقامت إيران بذبح ملايين المسلمين وتحاول الجزيرة التغطية على الجريمة".