"سفراء الظلام" يكشف الإرهاب عبدالوهاب الحميقاني

المصدر:
  • دبي - البيان الالكتروني
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كشف برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم،عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

وعرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن الإرهاب اليمني عبدالوهاب محمد الحميقاني الذي دعم بالسلاح هجمات إرهابية للقاعدة في شبه الجزيرة.  

 

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