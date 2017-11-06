"سفراء الظلام" يكشف الإرهاب عبدالوهاب الحميقاني

كشف برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم،عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.
وعرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن الإرهاب اليمني عبدالوهاب محمد الحميقاني الذي دعم بالسلاح هجمات إرهابية للقاعدة في شبه الجزيرة.
#عبدالوهاب_محمد_الحميقاني إرهابي يمني دعم بالسلاح هجمات إرهابية للقاعدة في #شبه_الجزيرة_العربية #سفراء_الظلام pic.twitter.com/TBFoNiF1mB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
عبدالله إسماعيل يشير إلى أن عبدالوهاب الحميقاني أعلنت عنه الخزانة الأميركية كإرهابي منذ العام 2013— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
#سفراء_الظلامhttps://t.co/mgnvsIpA3d pic.twitter.com/6YnwCK2ejc
عبدالله إسماعيل: عبدالوهاب الحميقاني شغل عام 2011 منصب أمير مؤقت لتنظيم القاعدة في اليمن #سفراء_الظلام#خيانة_قطر #تمويل_قطر_للارهاب pic.twitter.com/ebjtqy1EzE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
عمرعبد العزيز: النظام الإيراني يعتقد أن بوسعه نشرنموذج ولاية الفقيه في العالم العربي وهذا وهم كبير #سفراء_الظلامhttps://t.co/mgnvsIpA3d pic.twitter.com/lUSOuytnE0— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
بشهادة وزير دفاعها ... #قطر كانت ومنذ البداية ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن#سفراء_الظلام #عبدالوهاب_محمد_الحميقاني pic.twitter.com/bO0iBIWqCU— تلفزيون دبي (@dubaitv) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
قطر أعفت من تأشيرة الدخول 80 دولة ليس بينها غير دولة عربية وحيدة هي لبنان وذلك بهدف فتح الباب أمام عناصر حزب الله https://t.co/mgnvsIpA3d pic.twitter.com/VAKvunNbqj— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧