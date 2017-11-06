"سفراء الظلام" يكشف الإرهاب عبدالوهاب الحميقاني

كشف برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم،عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

وعرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن الإرهاب اليمني عبدالوهاب محمد الحميقاني الذي دعم بالسلاح هجمات إرهابية للقاعدة في شبه الجزيرة.

عبدالله إسماعيل يشير إلى أن عبدالوهاب الحميقاني أعلنت عنه الخزانة الأميركية كإرهابي منذ العام 2013

#سفراء_الظلامhttps://t.co/mgnvsIpA3d pic.twitter.com/6YnwCK2ejc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧

عبدالله إسماعيل: عبدالوهاب الحميقاني شغل عام 2011 منصب أمير مؤقت لتنظيم القاعدة في اليمن #سفراء_الظلام#خيانة_قطر #تمويل_قطر_للارهاب pic.twitter.com/ebjtqy1EzE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧

عمرعبد العزيز: النظام الإيراني يعتقد أن بوسعه نشرنموذج ولاية الفقيه في العالم العربي وهذا وهم كبير #سفراء_الظلامhttps://t.co/mgnvsIpA3d pic.twitter.com/lUSOuytnE0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧