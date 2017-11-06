قرقاش: ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة

قال معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة، لن نقبل بأن نكون تحت خطر هذا البرنامج.

وأضاف أن خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره.

وأشار إلى أن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول.

وأوضح أنه في هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها.