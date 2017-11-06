الجبير: السعودية تحتفظ بحق الرد على تصرفات النظام الإيراني العدائية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع "تويتر": "تحتفظ المملكة بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، ونؤكد ألا تسامح مع الإرهاب ورعاته".

وتابع: "الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح بأن ميليشيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أصدر صباح الاثنين، بياناً إلحاقياً بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياض مؤخراً، وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليستية بأنه بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية، ويرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة.

وأكد بيان لقيادة التحالف على حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أرضها وشعبها، في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ووفق ما نصت عليه المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولذا قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

كما دعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على انتهاكاتها.