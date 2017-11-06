حطام طائرة الأمير منصور بن مقرن المنكوبة

تقع محمية "جرف ريدة" جنوبي غرب المملكة ضمن جبال السروات، وتبعد حوالي 20 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبها، وتبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة تقريباً. هذه هي المنطقة التي سقطت فيها طائرة الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، ومرافقيه الثمانية من مسؤولي المنطقة.

وتُعتَبر "جرف ريدة" جزءاً من الدرع العربي الذي يتكون بدرجة رئيسية من صخـور نارية متحركة. كما أن المنطقة عبارة عن منحدرات شديدة تغطيها نباتات كثيفة تسودها أشجار العرعر، وبها العديد من الروافد المائية التي تنحدر من أعلى الجرف وتصب في شعيب ريدة.

وتمتاز هذه المحمية بكثافة غطائها النباتي وتنوعه، حيث توجد في أعلاها غابات العرعر يليها إلى الأسفل أشجار العتم (الزيتون البري) والطلح وعدة أنواع من الصبار. أما الشعاب فتحتوي على نسبة عالية من التنوع والكثافة في الغطاء النباتي.

ومن أهم الحيوانات التي توجد في هذه المنطقة قرد السعدان (البابون)، والذئب العربي والثعالب والضبع المخطط والنمس أبيض الذنب والوشق والوبر. كذلك تجذب هذه المحمية تسعة أنواع من الطيور المتوطنة في الجزيرة العربية، أهمها الدراج العربي أحمر الساق ونقار الخشب العربي والعقعق العسيري، وعدة أنواع ذات أصول شرق إفريقية مثل أبو معول الرمادي والسبد الإفريقي وأبو مطرقة والشقراق الإثيوبي وآكل النحل الأخضر الصغير.