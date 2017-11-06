الصورة الأخيرة في حياة "منصور بن مقرن" قبل تحطُّم الطائرة

بابتسامته المعهودة وهو رافع يده للسلام على المصوِّر، كانت آخر صورة التُقطت في حياة الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، أثناء جولته التفقدية في قرية سعيدة الصوالحة التابعة لمحافظة محايل عسير.

وقال ملتقط الصورة مصوِّر وكالة الأنباء السعودية سعيد الشهراني : إن الأمير منصور بن مقرن - رحمه الله- كان في جولة بمحافظة البرك التابعة لمنطقة عسير؛ وذلك لتفقد عدد من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة، وبرفقته عدد من المسؤولين بإمارة عسير، وعند الانتهاء من الجولة استقل سيارته من نوع لكزس، وكان- يرحمه الله- مَن يقودها، وبرفقته عدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك عند الساعة الخامسة عصرًا تقريبًا، وعند قيامي بالاستعداد لالتقاط صورة له أشار إليَّ بالتريث حتى يقوم بتعديل وضعه، ثم ابتسم، ورفع يده؛ فقمت حينها بالتقاط الصورة، التي كانت آخر صورة في حياة الفقيد الأمير منصور بن مقرن-رحمه الله-.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قد صرح بأنه في صباح أمس الأحد قام نائب أمير منطقة عسير، ضمن جولاته التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة، بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فُقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة، وتقوم الجهات المختصة حاليًا بعمليات البحث عن ناجين؛ إذ تم العثور على حطام الطائرة، وسوف يتم إعلان المستجدات في حينه.