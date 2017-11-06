" فيديو.. الداخلية" السعودية تعلن العثور على حطام طائرة عسير

صرَّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في صباح أمس الأحد الموافق 16 / 2 / 1439هـ قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير، ضمن جولات سموه التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة، بجولة على طائرة مروحية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه فُقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة، وتقوم الجهات المختصة حاليًا بعمليات البحث عن ناجين؛ إذ تم العثور على حطام الطائرة، وسوف يتم إعلان المستجدات في حينه.

وغطّى "المعرّف" الجولة التفقدية لـ"الفقيد" ومرافقيه، لمحافظة البرك، قبل وفاته بساعات معدودة، وزيارته لبعض المشروعات التنموية والواجهة البحرية.