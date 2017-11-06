"سناب شات" يُوثّق جولة "منصور بن مقرن".. ووداعه لمحبيه الـ8 مساءً

وثّق مستخدم برنامج "سناب شات" تسمّى بالأمير منصور بن مقرن (غير رسمي)، جولة نائب أمير منطقة عسير، الفقيد، ونقلها لمُتابعيه قبل وفاته، قبل أن تتوقّف تلك التغطية عند تمام الـ٨ مساءً، أي قبل نبأ وفاته ومرافقيه بـ٣ ساعات فقط.

وغطّى "المعرّف" الجولة التفقدية لـ"الفقيد" ومرافقيه، لمحافظة البرك، قبل وفاته بساعات معدودة، وزيارته لبعض المشروعات التنموية والواجهة البحرية.

وألقى "الفقيد" كلمةً بهذه المناسبة عقب وصوله للمحافظة، وعقده اجتماعًا مع المسؤولين بها.



وتداول عددٌ من محبي "الفقيد" تغطياته، وتوثيقه لعمله وجولته التفقدية التي كانت البسمة لا تُفارق مُحياه، واستمر في تغطية جولته حتى قبل وفاته - عليه رحمة الله -.