ما وصية الأمير "منصور بن مقرن" للوطن قبل وفاته؟

السعودية مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقًا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030؛ وهو ما يستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل، تهتم بالمخلصين، وتقصي المفسدين، والمحافظة على المال العام من الهدر".. بهذه الكلمات ودَّع نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز- رحمه الله -، الوطن.. وقد رحل عنا وهو في مهمة عمل وطنية مع مجموعة من مسؤولي منطقة عسير، الذين كانوا على متن طائرة مروحية أثناء سقوطها ووفاته - رحمه الله - مع مجموعة من المسؤولين بالمنطقة.

وجاءت كلمات نائب منطقة عسير - رحمه الله- في كلمة نشرتها صحيفة "سبق" السعودية له قبل نحو ساعتَين من إعلان سقوط الطائرة العمودية وفقدانها، ثم إعلان خبر وفاته ونعيه ومَن معه - رحمهم الله -، وذلك قبل قليل. وكانت كلمته بمناسبة الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بالسعودية، وقال فيها: "إن السعودية مقبلة على نهضة شاملة".. مطالبًا المخلصين على أرض هذا الوطن بالمحافظة على المال العام من الهدر، وإقصاء المفسدين.

