تحالف دعم الشرعية: إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض و باليستية

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأحد، إن إطلاق الصاروخ الباليستي على السعودية عمل عدائي، مشيراً إلى أن التصعيد الخطير من الحوثيين جاء بسبب الدعم الإيراني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمالكي أكد فيه أن التصعيد الخطير من الحوثيين جاء بسبب الدعم الإيراني، مؤكداً أن طهران وحزب الله يمدان الحوثيين بالخبراء والتقنية.

وأضاف المالكي أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية وعربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي من الجماعة الحوثية ومن وراءهم، مشيراً إلى أنه "لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض"، مؤكداً أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني.

وأشار المالكي أن خبراء إيرانيين قاموا بإيصال القدرات الباليستية الى صعدة، مؤكداً أن الطيران استهدف مواقع إخفاء وإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.

وقال المالكي إن الحوثيون بدعم إيراني يهددون الملاحة البحرية بالقوارب المفخخة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة، مؤكداً أنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها.

كما أكد المالكي أن حزب الله يهرب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ثم إيران فاليمن. وقال إن الحوثيين زرعوا قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية.

وأعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية عن مكافأت مالية مقابل معلومات عن 40 حوثيا مطلوبين بتهم الإرهاب.