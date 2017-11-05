الإرهاب يضرب عدن في مبنى إدارة البحث الجنائي

سقط عدد كبير بين قتيل وجريح، جراء تفجيرين انتحاريين آخرين داخل مقر أمني بمدينة عدن جنوبي اليمن، الأحد، فيما تم تحرير 4 رهائن من أيدي المسلحين بينهم ضابط، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

والتفجير الجديد وقع أثناء اقتحام قوات الأمن اليمنية لمبنى البحث الجنائي، لطرد إرهابيين احتجزوا بعضا من أفراد القوات الحكومية.

وصباح الأحد، هاجم مسلحون المبنى الواقع في العاصمة المؤقتة لليمن، بتفجيرين انتحاريين، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم شرطيون، في هجوم أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.

وبعد العملية وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتشددين، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

يشار إلى أن عدن كانت أولى المدن التي حررتها القوات الشرعية من قبضة الميليشيات الحوثية الانقلابية، بمساعدة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.