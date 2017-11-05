"الإمارات لحقوق الإنسان" تدين استهداف ميليشيات الحوثي الرياض

أدانت جمعية الامارات لحقوق الانسان بشدة محاولة استهداف ميشيات الحوثي لمطارالملك خالد الدولى في الرياض بصاروخ بالستي.

وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم انها وإذ تنظر بقلق بالغ لتعمد استهداف ميلشيا الحوثي لمناطق مدنية مأهولة ومكتظة بالسكان ما يؤشر على قصد ونية مبيته في تعمد إلحاق الضرر والأذى وإيقاع اكبر قدر من الخسائر البشرية بأرواح المدنيين فإنها تطالب المجتمع الدولي

ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بإدانة هذه الجريمة وملاحقة ومساءلة من خطط لها أو أمر بارتكابها ومن نفذها باعتباره مجرما ضد الإنسانية.

كما طالبت الجمعية مجلس الأمن الدولي بالتعامل بحزم وشده مع هذه الجريمة التي باتت اليوم تعبر عن نهج وتوجه صريح في تعمد استهداف ميلشيا الحوثي للمدنيين.

ولفتت لجمعية في بيانها الى ان هذه ليست هي السابقة الاولى لنية وتعمد ميليشا الحوثي استهداف المدنيين وسعيها لإلحاق أكبر قدر من الاذى بأرواح وممتلكات المدنيين إذ سبق وأن أطلقت هذه هذه الميليشا صاروخا بالستيا بتاريخ 27 أكتوبر الماضي باتجاه مكة المكرمة .

واضافت ان محاولة استهداف ميليشيا الحوثي لمطار دولي مدني وفي وقت يعتبر من اوقات الذروة في حركة المسافرين يعبر عن تخطيط وقصد واضح وصريح في تعمد ايقاع اكبر قدر من الخسائر في ارواح المدنيين ما يمثل سابقة خطيرة وتحدي سافر للقانون الدولي الإنساني والقيم والمبادىء القانونية التي تسعى الى تجنب استهداف الاماكن المدنية وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والقتال.