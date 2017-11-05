محمد بن زايد: الإمارات تقف قلبا وقالبا مع السعودية في العسر واليسر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها .

واستنكر سموه بأشد العبارات اطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم صاروخا باليستيا باتجاه شمال مدينة الرياض والذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه بنجاح وتدميره دون أن يسفر عن أي اصابات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن أمن المملكة جزء لايتجزأ من أمن دولة الامارات العربية المتحدة وان يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة مؤكدا أن حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة كفيل باحباط كل اشكال العدوان والتامر ضد المملكة والمنطقة ككل.

وأضاف سموه أن الاعتداء الاثم يثبت مجددا صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة مؤكدا ثقته المطلقة بالنصر والقضاء المبرم على أي محاولة تسعى الى تقويض أمننا واستقرارنا.

وأكد سموه أن دار الحرمين يحميها رب العالمين وأن دولة الإمارات تقف قلبا وقالبا مع المملكة في العسر واليسر.