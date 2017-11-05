قرقاش: نقف مع السعودية قلبا وقالبا

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تقف مع المملكة العربية السعودية قلبا وقالبا.

وقال معاليه في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "نقف مع السعودية قلبا وقالبا، خطوتنا وتوجهنا واحد، نبذل الغالي والنفيس لحفظ منطقتنا، ونبقى السند والعضيد لتحالف الحق الذي تقوده الرياض".

وجاء ذلك بعد أن أعلن مصدر رسمي في العاصمة السعودية الرياض عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي قرب مطار العاصمة الرياض.

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وسط تقارير عن قيام إيران بتزويد الميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.