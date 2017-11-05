إيقاف عشرات الأمراء والوزراء السابقين في السعودية

أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت قناة العربية بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية.

أمر ملكي: تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي تتعلق بقضايا الفسادhttps://t.co/cwrOaoWv4l#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GWPUZJ4s9h — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 4, 2017

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وفي سياق متصل اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر :" إن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب."