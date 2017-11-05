سلسلة انفجارات تهز صنعاء

هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، من جراء قصف شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفق ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وذكر المصادر أن القصف استهدف معسكر ألوية الصواريخ في منطقة فج عطان، كمال طال القصف معسكر النهدين ومعاقل للمتمردين الحوثيين في جبل نقم.

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات قليلة من إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا على العاصمة السعودية الرياض، وقد تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضه قرب مطار الملك خالد الدولي بدون أي أضرار.

وصرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وقال: "تم اعتراضه من قبل سرايا (البيتريوت) وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة شرقي مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي إصابات".

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وسط تقارير عن قيام إيران بتزويد الميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.

واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق داخل الأراضي اليمنية.