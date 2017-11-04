تحالف دعم الشرعية: إطلاق الصاروخ الباليستي يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفاد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وقال: "تم اعتراضه من قبل سرايا (البيتريوت) وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة شرقي مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي إصابات".

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلحة، يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية".

وقال المالكي إن إطلاق الصاروح يعد "تحديا واضحا وصريحا للقرار الأممي (2216)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وإن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".