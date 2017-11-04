"التحالف" يفنّد مزاعم استهداف سوق في صعدة

أصدر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، بيانا للرد على مزاعم استهداف قواته سوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، مؤكدا أن ما تم استهدافه تجمع للميليشيات الإنقلابية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي "القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المنتخبة (المختارة) والأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز ، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المالكي "تبين أن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عالي القيمة "هدف عسكري مشروع" يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ".

وقال: "إنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ وكذلك الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية والأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع".

وشدد المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف.