الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الأجواء السائدة فى لبنان تشبه أجواء ما قبل اغتيال والده الراحل رفيق الحريري.

وأضاف الحريري إن أيدي إيران في المنطقة ستقطع، مشيرا الى ان لبنان لن تقبل أن تكون منطلقا لتهديد أمن المنطقة،معربا عن خشيته من تعرضه للاغتيال.

وتابع : أينما حلت إيران تحل الفتن والخراب مشيرا الى أن لديها رغبة جامحة بتدمير العالم العربي .

وأضاف " استطاع حزب الله فرض أمر واقع في لبنان بقوة السلاح وتسبب بمشكلات جمة مع محيطنا العربي."

ورفض الحريري استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين، مؤكدا أيضا رفضه أي سلاح خارج السلطة الشرعية اللبنانية.