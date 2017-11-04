هزة أرضية فجر الجمعة في السعودية

أعلنت المساحة الجيولوجية في السعودية، صباح الجمعة، عن رصد هزة أرضية قوتها 4 على مقياس ريختر وقعت في محافظة النماص وعلى بعد 16 كلم شمال المدينة حيث وقعت الهزة على عمق 9.1 كلم.

وشعر سكان مدينة النماص بها وبعض محافظات منطقة عسير، حيث استمرت لبعض ثوانٍ، في حين لم ينتج عن ذلك أية أضرار بشرية أو مادية.

من جانبه، كشف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران، أن الرجوع للخرائط الجوية المغناطيسية أبان أن الهزة الأرضية التي ضربت شمال غرب مدينة النماص صباح اليوم، ترجع إلى التقاء 3 صدوع موازية للبحر، وأوضح أن الشعور بالهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء، وآل جميل، والغرة، والمدانة، وخشرم، وآل قحطان، والفرعة، وآل عمر).

وقال إن الهزة الأرضية تلاها توابع، عبارة عن هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 و1.7 درجة على مقياس ريختر.

من جهة أخرى، قالت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر"، إن الهزة الأرضية التي وقعت فجر الجمعة شمال النماص لم يكن لها أي تأثير، ودعت الإمارة الجميع إلى عدم نشر الشائعات وتناقلها دون تثبّت، وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من الجهات المسؤولة.

هذا وتأتي الهزة بعد 14 يوماً من هزة أرضية سبقتها على مسافة 91 كلم جنوبي جدة بقوة 3 درجات.