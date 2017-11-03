وثائق جديدة: ابن لادن نصح 3 من أبنائه وإحدى زوجاته بترك إيران والتوجه إلى قطر

كشفت وثائق جديدة عثرت عليها السلطات الأميركية في مخبأ زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وسربتها وكالة المخابرات المركزية، عن نصائح وجهها بن لادن لنجله حمزة، بمغادرة إيران إلى قطر، فيما قالت طهران أن هذه الوثائق ملفقة.

ورغم مرور أكثر من 6 أعوام على نجاح قوات تابعة للبحرية الأميركية في قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مخبئه في أبوت آباد الباكستانية، إلا أن الوثائق التي حصلت عليها من مجمعه تكشف الكثير عن هذا التنظيم وعلاقاته.

وبحسب وثائق أبوت آباد، فإن علاقة المصالح المتبادلة بين طهران و القاعدة، شابها قلق لدى بن لادن من انقلاب طهران على أسرته، وهو ما دفعه لتحذير نجله حمزة المقيم في إيران من الوثوق بمستضيفيه.

كما نصح في رسالة كتبها إلى ثلاثة من أبنائه وإحدى زوجاته، بترك ممتلكاتهم في إيران والتوجه إلى قطر، وذلك بحسب تسريبات الاستخبارات الأميركية لوثائق بن لادن.

وكشفت رسائل بن لادن أيضاً عن رغبته في أن ينتقل نجله حمزة إلى قطر لدراسة العلوم الشرعية حتى يتمكن من مقاومة التشكيك في الجهاد وترسيخ قناعته، على حد تعبيره.

قناعة ربما هي من أوصلت حمزة بن لادن إلى أن يصنف من قبل الولايات المتحدة في يناير الماضي بأنه إرهابي دولي.