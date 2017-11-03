وثائق جديدة: ابن لادن نصح 3 من أبنائه وإحدى زوجاته بترك إيران والتوجه إلى قطر

المصدر:
  • العربية نت
التاريخ:
طباعة Email

كشفت وثائق جديدة عثرت عليها السلطات الأميركية في مخبأ زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، وسربتها وكالة المخابرات المركزية، عن نصائح وجهها بن لادن لنجله حمزة، بمغادرة إيران إلى قطر، فيما قالت طهران أن هذه الوثائق ملفقة.

ورغم مرور أكثر من 6 أعوام على نجاح قوات تابعة للبحرية الأميركية في قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مخبئه في  أبوت آباد الباكستانية، إلا أن الوثائق التي حصلت عليها من مجمعه تكشف الكثير عن هذا التنظيم وعلاقاته.

وبحسب وثائق أبوت آباد، فإن علاقة المصالح المتبادلة بين  طهران و القاعدة، شابها قلق لدى بن لادن من انقلاب طهران على أسرته، وهو ما دفعه لتحذير نجله حمزة المقيم في  إيران من الوثوق بمستضيفيه.

كما نصح في رسالة كتبها إلى ثلاثة من أبنائه وإحدى زوجاته، بترك ممتلكاتهم في إيران والتوجه إلى قطر، وذلك بحسب تسريبات الاستخبارات الأميركية لوثائق بن لادن.

وكشفت رسائل بن لادن أيضاً عن رغبته في أن ينتقل نجله حمزة إلى قطر لدراسة العلوم الشرعية حتى يتمكن من مقاومة التشكيك في الجهاد وترسيخ قناعته، على حد تعبيره.

قناعة ربما هي من أوصلت حمزة بن لادن إلى أن يصنف من قبل الولايات المتحدة في يناير الماضي بأنه إرهابي دولي.

كلمات دالة:
طباعة Email

مواد ذات علاقة

  • الصورة: قائمة بأغرب الأفلام التي شاهدها أسامة بن لادن

    قائمة بأغرب الأفلام التي شاهدها أسامة بن لادن

    في كل يوم تتكشف معلومات جديدة بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية نهاية الأسبوع، 470 ألف ملف وجدت في جهاز الكمبيوتر، الذي صودر في مايو 2011 خلال المداهمة للمجمع، الذي كان أسامة بن لادن يختبئ فيه في أبوت أباد في باكستان.

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon