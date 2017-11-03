قائمة بأغرب الأفلام التي شاهدها أسامة بن لادن

في كل يوم تتكشف معلومات جديدة بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية نهاية الأسبوع، 470 ألف ملف وجدت في جهاز الكمبيوتر، الذي صودر في مايو 2011 خلال المداهمة للمجمع، الذي كان أسامة بن لادن يختبئ فيه في أبوت أباد في باكستان.
ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بن لادن كان محبا لأشهر ألعاب الفيديو، مثل "كاونتر سترايك وهالف-لايف وسوبر ماريو ودراغون بول".
وأضافت أن بن لادن كان يحب مشاهدة الفيديوهات، كما أنه كان يحمّل على حاسوبه أفلام "ديزني للأطفال" وكذلك مقاطع شهيرة على يوتيوب مثل "تشارلي عض إصبعي".
وجرى تصوير المقطع الشهير من قبل هوارد ديفيس كار، والد الولدين، اللذين ظهرا على الفيديو.
وقال ديفيس كار، المقيم في لندن، إنه تفاجأ لما علم أن بن لادن كان محبا لهذا الفيديو، مضيفا "لا أعرف كيف أتفاعل مع هذا الخبر".
وتابع أن زوجته تخشى أن يكون بن لادن قد شاهد المقطع لتحديد أهدافه القادمة.
ووجدت الوكالة الأميركية في حاسوب بن لادن أيضا الوثائقي الذي بثته قناة "سي إن إن" حول "أخطر الأشخاص المطلوبين في العالم".
ويتحدث الوثائقي، الذي جرى بثه عام 2006، عن الإرهابيين الثلاثة الأكثر طلبا في العالم، وهم: أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي.
ونشرت وكالة المخابرات الأميركية على موقعها القائمة الكاملة بالفيديوهات والأفلام التي شاهدها بن لادن، وإليكم قائمة بأغرب ما شاهده زعيم أحد أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم:
1- Charlie bit my finger
2- street fighter
3- existence of the angels
4- mysteries of Egypt
5- art of crochet
6- how to crochet a basket
7- crochet star
8- stripe crochet beanie
9- little star
10- tom jerry
11- tom jerry 091
12- jackie chan
13- monkey never giveup
14- msoms anime
15- sindibad
16- big break
17- the pink panther
18- sex crimes and the Vatican
19- bbc.battlefields. bomber
20- welcome to the dimension
21- colors for kids
22- girls fight
23- the new fast of alphabet
24- threefingerflick
25- race to the moon
26- bubbles
27- buzzlightyear
28- the fall of rome
29- buckle my shoe alphabet song
30- world war in colour
31- mission impossible
32- crochet puff stitch cheap way
33- a world of crime
34- enstein's dream
35- cute boy reciting
36- race for survival
37- classic vanilla
38- how many angels are there
39- star rainbow crochet applique
40- the art of crochet
41- msoms anime
42-horse dance