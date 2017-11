قائمة بأغرب الأفلام التي شاهدها أسامة بن لادن

في كل يوم تتكشف معلومات جديدة بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية نهاية الأسبوع، 470 ألف ملف وجدت في جهاز الكمبيوتر، الذي صودر في مايو 2011 خلال المداهمة للمجمع، الذي كان أسامة بن لادن يختبئ فيه في أبوت أباد في باكستان.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بن لادن كان محبا لأشهر ألعاب الفيديو، مثل "كاونتر سترايك وهالف-لايف وسوبر ماريو ودراغون بول".

وأضافت أن بن لادن كان يحب مشاهدة الفيديوهات، كما أنه كان يحمّل على حاسوبه أفلام "ديزني للأطفال" وكذلك مقاطع شهيرة على يوتيوب مثل "تشارلي عض إصبعي".

وجرى تصوير المقطع الشهير من قبل هوارد ديفيس كار، والد الولدين، اللذين ظهرا على الفيديو.

وقال ديفيس كار، المقيم في لندن، إنه تفاجأ لما علم أن بن لادن كان محبا لهذا الفيديو، مضيفا "لا أعرف كيف أتفاعل مع هذا الخبر".

وتابع أن زوجته تخشى أن يكون بن لادن قد شاهد المقطع لتحديد أهدافه القادمة.

ووجدت الوكالة الأميركية في حاسوب بن لادن أيضا الوثائقي الذي بثته قناة "سي إن إن" حول "أخطر الأشخاص المطلوبين في العالم".

ويتحدث الوثائقي، الذي جرى بثه عام 2006، عن الإرهابيين الثلاثة الأكثر طلبا في العالم، وهم: أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي.

ونشرت وكالة المخابرات الأميركية على موقعها القائمة الكاملة بالفيديوهات والأفلام التي شاهدها بن لادن، وإليكم قائمة بأغرب ما شاهده زعيم أحد أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم:

1- Charlie bit my finger

2- street fighter

3- existence of the angels

4- mysteries of Egypt

5- art of crochet

6- how to crochet a basket

7- crochet star

8- stripe crochet beanie

9- little star

10- tom jerry

11- tom jerry 091

12- jackie chan

13- monkey never giveup

14- msoms anime

15- sindibad

16- big break

17- the pink panther

18- sex crimes and the Vatican

19- bbc.battlefields. bomber

20- welcome to the dimension

21- colors for kids

22- girls fight

23- the new fast of alphabet

24- threefingerflick

25- race to the moon

26- bubbles

27- buzzlightyear

28- the fall of rome

29- buckle my shoe alphabet song

30- world war in colour

31- mission impossible

32- crochet puff stitch cheap way

33- a world of crime

34- enstein's dream

35- cute boy reciting

36- race for survival

37- classic vanilla

38- how many angels are there

39- star rainbow crochet applique

40- the art of crochet

41- msoms anime

42-horse dance