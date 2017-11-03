الشرعية تقترب من صنعاء.. وانهيار في صفوف المليشيات

أكدت قوات الشرعية اقترابها من العاصمة اليمنية صنعاء وسط انهيار كبير في قوات الانقلابيين معلنة عن تحرير مواقع جديدة في بلدة نهم شرق العاصمة،وفيما أعلنت مصادر أخرى استمرار التصفيات بين قيادات حوثية وأخرى موالية للمخلوع صالح، ضمن الصراع المتصاعد بينهما،ارتكبت المليشيات مجزرة اطفال جديدة في تعز بقتلها لـ 7 اطفال واصابة 4 في قصف عشوائي على غرب المدينة.



وقالت مصادر عسكرية لـ» البيان» إن الجيش الوطني سيطر امس على مواقع جديدة في نهم حيث سيطر على قرى الحنيشة والجميدة والحاج، التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابين ..وبإسناد كامل من مقاتلات التحالف واصل الجيش الوطني تمشيط المواقع التي تم تحريرها من قبل فيما والت مقاتلات التحالف استهداف مواقع الانقلابيين في الجبهة وان المواجهات خلفت مقتل اكثر من أربعين من الانقلابيين.



وكان الناطق العسكري للمنطقة العسكرية السابعة، عبدالله الشندقي كشف أن قوات الجيش الوطني سيطرت خلال معاركها على مواقع سد بني بارق، والنعيلة، والجبال المطلة على منطقة ضبوعة، علاوة على خمسة عشر موقعاً، منها سلسلة جبال الشبكة وجبل السلط والتباب المطلة على قرية بيت أبو حاتم وأبو علهان في نهم، مع سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدة أطقم عسكرية ومدرعات قتالية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.



تقدم

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن «قوات الشرعية تقترب من العاصمة اليمنية صنعاء، عقب تحرير تلك المواقع «، وذكرت أن الجيش اليمني دفع بتعزيزات ضخمة إلى البلدة استعداداً لتحرير صنعاء.وحسب مصادر عسكرية ميدانية إن الجيش الوطني احبط محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية على عدد من المواقع غرب منطقة القفال في الخط الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الانقلابية كانت تحاول استعادة بعض المواقع التي فقدتها غير أن قوات الجيش دحرت العناصر المتسللة بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح. من جهتها ساندت مقاتلات التحالف دعم الشرعية في اليمن على تجمعات للمليشيا الانقلابية.

تصفيات

من ناحية أخرى، كشفت مصادر عسكرية يمنية اغتيال الحوثيين لضابط رفيع في القوات الخاصة اليمنية التي كان يقودها نجل المخلوع صالح في صنعاء.وقالت المصادر، إن «ضابطاً برتبة عقيد يدعى بندر الضرابي قتل برصاص قيادي حوثي في ريف محافظة الجوف اليمنية عقب يوم من وصوله إلى الجبهة قادماً من محافظة إب في جنوب صنعاء».

قصف

في الاثناء ارتكبت مليشيات الحوثي والمخلوع مجزرة جديدة تضاف إلى رصيدها المثقل بالانتهاكات والإجرام ضد الأطفال اليمنيين، وقتلت المليشيات مساء امس، 7 أطفال، وأصيب 4 آخرون، جراء قصف عشوائي استهدف حيا سكنيا غرب مدينة تعز.



وأفادت مصادر محلية أن قذيفة هاون (مدفعية)، أطلقتها الميليشيات الانقلابية من أماكن تمركزها في شارع الخمسين، على أحد منازل المدنيين في منطقة عنصوة بشارع الثلاثين، حي بئر باشا بمدينة تعز، أسفرت عن مقتل خمسة أطفال وجرح أربعة آخرين كحصيلة أولية، معظم حالتهم خطرة.

زراعة ألغام



وفي السياق استنكرت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك ما ورد في التقرير الصادر من الأمم المتحدة حول تقديمها مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لمليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية كاشفة في كلمة امام اللجنة الرابعة المتعلقة بالالغام في الامم المتحدة ان مليشيات الحوثي قامت بزرع أكثر من 50 ألف لغم على الحدود السعودية-اليمنية وبشكل عشوائي.

التزام

قالت دولة الكويت إن «تحالف دعم الشرعية في اليمن يعد من أكبر الداعمين والمساهمين في الجهود الإنسانية التي تصب في اتجاه تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وإعادة تأهيل المناطق المتضررة».وقال نائب المندوب الدائم لوفد الكويت لدى الأمم المتحدة المستشار بدر عبد الله المنيخن في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إن التحالف يقوم بدور محوري وهام لحماية المدنيين والأطفال في اليمن، حيث إنه ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.