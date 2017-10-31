قرقاش: هدف قطر وأد مجلس التعاون

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، هو منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس، مشيراً إلى ان أزمة قطر سببها سياسات الدوحة،وحلها في الرياض.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة حسابه الرسمي على "تويتر":" إستهداف الدكتور الزياني منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس، أزمة قطر سببها سياسات الدوحة، وحلها المراجعة والتراجع، وبوابتها الرياض."

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد أعرب عن استنكاره للهجمة الإعلامية غير المسبوقة، التي تقوم بها وسائل الإعلام القطرية، تجاه مجلس التعاون الخليجي.

ووصف الزياني الهجمة الإعلامية بأنها حملة ظالمة، تجاوزت كل الأعراف والقيم والمهنية الإعلامية.