البرلمان التونسي يخفق مجدداً في اختيار رئيس لهيئة الانتخابات

فشل البرلمان التونسي مجدداً أمس في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين، وذلك قبل خمسة أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية، وبعد نحو ستة اأشهر من استقالة الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار. وقال نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب. وحصل أحد المرشحين على مئة صوت في حين حصلت منافسته على 51 صوتاً، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ217.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو 2017 ملمحا إلى انه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة «محايدة» و«شفافة».