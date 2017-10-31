مصر.. إحباط محاولة اختراق الحدود مع ليبيا

أعلن الجيش المصري، "الاثنين"، أن سلاح الجو أحبط محاولة لاختراق الحدود مع ليبيا، ما أسفر عن مقتل مسلحين وتدمير 6 سيارات محملة بالذخائر والأسلحة.

وقال بيان للجيش "أحبطت القوات الجوية محاولة لتسلل 6 عربات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة داخل خط الحدود الغربية".

وأكد أن العملية تأتي استمرارا "لجهود القوات الجوية بالتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وردع أي محاولة للتسلل أو التهريب عبر الحدود".

و"أسفرت العملية استهداف وتدمير السيارات المتسللة والقضاء علي العناصر الاجرامية بداخلها"، وفق البيان الذي أكد أن قوات حرس الحدود "مدعومة بعناصر المنطقة الغربية العسكرية والقوات الجوية" مشطت المنطقة الحدودية في محيط العملية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إحباط محاولة أخرى لاختراق الحدود الغربية مع ليبيا، أسفرت عن تدمير سلاح الجو لثماني سيارات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

وشددت مصر من إجراءاتها الأمنية على الحدود الغربية للبلاد، بعد هجوم إرهابي على قوة أمنية على طريق الواحات قبل أسبوعين مما أسفر عن مقتل 16 شرطيا وإصابة آخرين.