«سفراء الظلام» يكشف مفتي الإرهاب محمد عفيفي

كشف برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم،عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.

وعرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن المعروف بمفتي الإرهاب محمد عبدالمقصود عفيفي الذي حرَّم علناً الإنضمام إلى الجيش والشرطة في مصر.