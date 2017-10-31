«سفراء الظلام» يكشف مفتي الإرهاب محمد عفيفي

كشف برنامج «سفراء الظلام» الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، منذ انطلاقته وحتى اليوم،عن حقيقة العديد من الشخصيات الإرهابية التي ارتبطت بقطر ونالت دعمها مادياً ومعنوياً، لتعيث في الأرض فساداً.
وعرض اليوم في حلقته جديده من البرنامج تقريراً عن المعروف بمفتي الإرهاب محمد عبدالمقصود عفيفي الذي حرَّم علناً الإنضمام إلى الجيش والشرطة في مصر.
مفتي الإرهاب محمد عبدالمقصود عفيفي حرَّم علناً الإنضمام إلى الجيش والشرطة في مصر #سفراء_الظلام #خيانة_قطر— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
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الدوحة دفعت المليارات لشراء ذمم في فرنسا ودول الإتحاد الأوروبي #خيانة_قطر #قطع_العلاقات_مع_قطر— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
https://t.co/K8sFmQyqGM pic.twitter.com/FLudFXS9Bw
بأموال الدوحة نصَّب تنظيم جماعة الإخوان في فرنسا نفسه وصياً على مسلمي أوروبا— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧
#سفراء_الظلام
#خيانة_قطر https://t.co/K8sFmQyqGM pic.twitter.com/j94731UUDf