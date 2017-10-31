قوات أميركية تعتقل أحد منفذي هجوم بنغازي 2012

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، القبض على أحد المشاركين في هجوم بنغازي عام 2012، الذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وكان الهجوم على المجمع الدبلوماسي الموضوع الرئيسي لعدد كبير من جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي، انتقد خلالها الجمهوريون أداء هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة للخارجية وقتها.

وبدأ الادعاء الاتحادي الأميركي هذا الشهر مرافعات ضد أحمد أبو ختالة المشتبه بأنه مدبر الهجوم، والذي ألقت قوات أميركية القبض عليه قبل سنوات بعملية أمنية في ليبيا ورحلته للولايات المتحدة.

وينتظر أبو ختالة المحاكمة منذ عام 2014 عندما قبض عليه فريق أميركي يضم عسكريين وضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي "أف.بي.آي"، قبل نقله إلى الولايات المتحدة في رحلة استغرقت 13 يوما على متن سفينة تابعة للبحرية.