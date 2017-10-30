ملك البحرين يوجه بفرض تأشيرة دخول على القطريين

نوه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بما تتميز به المملكة من انفتاح أمام حركة السياح والزوار.

ووجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء البحريني اليوم، الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات التي تحول دون استغلال هذا الانفتاح للإضرار بأمن البحرين واستقرارها وذلك بتشديد إجراءات الدخول والإقامة في مملكة البحرين لتتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة بما فيها فرض تأشيرات الدخول بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بقطر التي كانت مملكة البحرين ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جرّاء سياساتها التي لا تخفى على الجميع

وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات لن تمس دول مجلس التعاون الأخرى.

وأكد جلالته أن دحر الإرهاب وهزيمته أولوية، وأن مملكة البحرين ستظل واحة أمن واستقرار وستتصدى بكل حزم وقوة لكل عمل جبان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.