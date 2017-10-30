ملك البحرين: حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه قطر

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قال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم و إنه يتعذر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها وتعد إلى رشدها وتستجب لمطالب الدول.

وأضاف: نحن حريصون على أن تبقى مسيرة مجلس التعاون قوية ومتماسكة.

و أشار إلى أن قطر مارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون و أثبتت أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون.

وأكد ملك البحرين أن اجتماعات وقمم الخير لا يمكن أن تلتئم بوجود من لا يريد الخير لهذه المنظومة ويعرقل مسيرتها المباركة وأن  الوقت قد حان  لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه من يستقوي بالخارج لتهديد أمن أشقائه وسلامتهم.

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