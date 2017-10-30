وزير خارجية البحرين: لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر و هي التي تتقرب من ايران وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد إن كانت قطر تظن أن مماطلتها و تهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة ونظرا لما يأتي من قطر من سياسة مارقة وشر يهدد أمننا القومي اتخذت دولنا خطوة هامة بمقاطعة قطر

وأشار الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها.