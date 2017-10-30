وزير خارجية البحرين: لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر

التاريخ:
طباعة Email

 قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لن نحضر قمة نجلس فيها مع قطر و هي التي تتقرب من ايران وتحضر القوات الأجنبية وهي خطوات خطيرة على أمن مجلس التعاون.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد إن كانت قطر تظن أن مماطلتها و تهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة ونظرا لما يأتي من قطر  من سياسة مارقة وشر يهدد أمننا القومي  اتخذت دولنا خطوة هامة بمقاطعة قطر

وأشار الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon