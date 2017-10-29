الجبير : الحوثيون يستفزون مشاعر المسلمين ويستهدفون بيت الله الحرام بصاروخ باليستي

اجتمع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد لبحث تطورات الوضع في اليمن.

وذكر عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أمام الاجتماع مجموعة انتهاكات يرتكبها الحوثيون في البلاد.

وقال الجبير "حرمت هذه الميليشيات أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل يمني من التعليم، وجندت أكثر من ألف طفل في صفوفها واستهدفت المدن والمدنيين ودمرت المنازل وزرعت الألغام الأرضية مما تسبب في خسائر بشرية مؤلمة".

واتهم الجبير الحوثيين أيضا باستهداف الحرم المكي بصاروخ باليستي يوم الخميس (26 أكتوبر تشرين الأول).

وقال "تجاوز تطاول ميليشيات الحوثي-صالح باستهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة بالصواريخ في استفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان".

وأكد بيان للحوثيين إطلاق صاروخ من نوع بركان-1 في داخل السعودية. وأضافوا في بيان أمس الجمعة (27 أكتوبر تشرين الأول) أنهم استهدفوا بالصاروخ الباليستي مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وهو أكثر مطارات المملكة زحاما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قوات التحالف دمرت الصاروخ على بعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة دون خسائر وردوا بتدمير المنصة التي أطلق منها في داخل اليمن.