الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد أهمية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر

اجتمع أصحاب المعالي وزراء الإعلام بالدول الداعية لمكافحة الإرهاب اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين. ورحب الوزراء خلال الاجتماع بالاستراتيجية الأميركية تجاه إيران أكبر دولة راعية للإرهاب مؤكدين أهمية مكافحة الإرهاب وكل من يدعمه.

و شدد الوزراء على ضرورة التصدي للدور القطري في التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية من خلال دعم مفهوم الإسلام السياسي المتبني للإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف والذي بدأ منذ سنوات ولايزال مستمرا في سياسة تخريبية واضحة وبشكل ممنهج.

على صعيد متصل أكد أصحاب المعالي الوزراء أهمية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية وتبنيها سياسة عزل الشعب القطري الشقيق عن محيطه الخليجي والعربي.

ودعا وزراء الإعلام إلى ضرورة تعزيز قيم التسامح والتنويع الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين المجتمعات وإظهار الوجه الحضاري لمنطقتنا وقيمنا السمحة.

و تناول الوزراء في اجتماعهم مجموعة من الاقتراحات حول تعزيز العمل الإعلامي المشترك بما يخدم الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب في العالم والعمل على محاربة خطاب الكراهية.