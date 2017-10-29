الجبير: ميليشيات الحوثي وصالح سببت الحرب والفقر في اليمن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ميليشيات الحوثي وصالح سببت الحرب والفقر والجوع والمرض في اليمن.

وأضاف خلال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض أن ميليشيات الحوثي وصالح جندت الأطفال وزرعت الألغام مما سبب خسائر بشرية، مشيرا الى انها منعت المستشفيات من علاج المعتقلين لديها.

وأكد ان الميليشيات انتهكت كل قواعد ونصوص وأعراف القانون الدولي الإنساني.

اجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان التحالف العربي https://t.co/f2QwLBUy3f — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 29, 2017

المخلافي : الحوثيين انقلبوا على الدولة ومشروعهم طائفي إيراني مسيّر

من جهته قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن الحوثيين فرضوا الحرب في اليمن عبر اقتحامهم العاصمة صنعاء منذ 3 سنوات، مضيفا أن الحوثيين انقلبوا على الدولة ومشروعهم طائفي إيراني مسيّر.

وأشار إلى ان ميليشيات الحوثي وصالح تنشر الجهل وتعسكر المجتمع وتدمر النظام الصحي في اليمن و حولت المدارس إلى متارس، مؤكدا أنها تنتهك الدستور وتنفذ الأجندة الإيرانية في اليمن.

واضاف ان إيران مدت ميليشيات الحوثي وصالح بالصواريخ البعيدة المدى في محافظة صعدة، مشيرا إلى انه يجب دعم جهود الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام والتمسك بالمبادرة الخليجية والقرارات الأممية بشأن اليمن.

عبد الرحمن بن صالح البنيان : قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل اليمن

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية عبد الرحمن بن صالح البنيان إن ميليشيات الحوثي وصالح تهدد السعودية بالصواريخ البالستية بتمويل ودعم إيراني غير محدود.

واضاف : نتوخى الدقة لحماية المدنيين في اليمن وفق قواعد اشتباك واضحة ومحددة وآليات متطورة ومدروسة.

وأوضح:أن الحكومة اليمنية استعادت السيطرة على 85% من اليمن، مشير إلى ان غاية التحالف العربي النهائية عودة الاستقرار إلى اليمن.

وكشف أن قيادة التحالف مصممة على تمكين الشرعية اليمنية على كامل اليمن.

وأكد البنيان أن قيادة التحالف تتوخى الدقة في عملياتها في اليمن ويتم تنفيذها وفق القانون الدولي ونخوض الحرب ضد الميليشيات وفق أسس تقوم على حماية المدنيين".

وتابع "تحالف دعم الشرعية في اليمن أنشئ لمنع تمدد الميليشيات وقطع أذرع إيران".