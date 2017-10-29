من هو الفريق محمد حجازي رئيس الأركان المصري الجديد؟

مسيرة حافلة للفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا أمس السبت، بتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمود حجازي.

الفريق محمد حجازي، تخرج في الكلية الحربية عام 1977 ،الدفعة 69 حربية، متزوج ولديه ثلاثة أبناء (2 ذكور) وأنثى.

حصل رئيس الأركان الجديد على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة، دورة أركان حرب عام، دورة كلية الحرب العليا.

تدرج في جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاة حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم تولى منصب رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم رئيس أركان الجيش الثانى الميداني ثم قائد الجيش الثانى الميداني، كما تولى منصب أمين عام وزارة الدفاع ، وأخيرا مساعد وزير الدفاع.

حصل الفريق محمد حجازي على ميدالية 30 يونيو 2013، ميدالية 25 يناير 2011، نوط التدريب، نوط الواجب العسكرى، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الخدمة الممتازة.