قرقاش: الهجوم على السعودية والإمارات توجه يائس

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس.

وقال معاليه في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الإستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار".

وأضاف معاليه: "التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباكي أو يبدأ ما يجب عليه عمله".

وأردف معاليه: إنحسار الإهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه".

وأضاف معاليه: "الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك".