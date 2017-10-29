قرقاش: الهجوم على السعودية والإمارات توجه يائس

المصدر:
  • دبي - البيان الإلكتروني
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قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس.

وقال معاليه في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الإستنتاج الخاطئ للشقيق المرتبك أن حلّ أزمته المزيد من الإعلام، ١٢٠دقيقة مع الماضي المسؤول عن الغدر، ٦٠ دقيقة قادمة من المظلومية والإنكار".

وأضاف معاليه: "التوجه للإعلام الغربي والهجوم على السعودية والإمارات في هذه المرحلة توجه يائس، ليقبل عزلته عن محيطه دون تباكي أو يبدأ ما يجب عليه عمله".

وأردف معاليه: إنحسار الإهتمام الدولي بأزمة الشقيق المرتبك يقلقه، السيادة التي أسس عليها مظلوميته سفينة مثقوبة غارقة، آن الأوان لمراجعة حقيقية تنقذه".

وأضاف معاليه: "الإشكالية الحقيقية في طبيعة النصح والناصح، فهو ضائع بين المكابر والمدافع عن سجل الغدر والتطرف والغريب الذي يخوض معاركه على حساب المرتبك".

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