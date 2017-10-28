سفير اليمن بواشنطن ينتقد انحياز الأمم المتحدة لإيران

أكد السفير اليمني في واشنطن محمد عوض بن مبارك، أن بعض وسائل الإعلام والأمم المتحدة وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان تعمل لحماية إيران وتنحاز لها من خلال تقاريرها المضللة التي تستخدم فيها أرقاماً غير حقيقية لاتهام التحالف العربي لإعادة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبما في ذلك الولايات المتحدة، بإراقة دماء المدنيين.

ووجه السفير نقداً لاذعاً عبر قناة فوكس نيوز الأميركية لتقرير الأمم المتحدة الذي يتهم التحالف العربي بانتهاك حقوق الأطفال ضمن التقرير السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح. وقال السفير إن التقرير «خاطئ بسبب التحدّيات التي تواجهها الأمم المتحدة في رصد الوضع الحقيقي على الأرض والاعتماد على مصادر غير موثوقة».

مضيفاً أن التقرير «لم يذكر أن الحوثيين وحلفاءهم هم السبب في تلك الحرب»، مُطلعاً «فوكس نيوز» على حقيقة تجنيد الحوثيين للآلاف من الأطفال في ميليشياتهم، إضافة إلى مسؤوليتهم عن قتل وتشويه العديد من الأشخاص بسبب الألغام الأرضية والقصف العشوائي للمدنيين.

رسائل

وأشاد السفير اليمني في واشنطن بدور إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أرسلت رسائل إيجابية حول عدم قبولها باستمرار التدخل الإيراني في اليمن عبر دعم الحوثيين، مضيفاً أن استراتيجية ترامب أوضحت كيف يستخدم الحرس الثوري الإيراني الحوثيين كدمى للتمويه على دور طهران في زعزعة استقرار المنطقة باستخدام صواريخ متطورة وقوارب متفجرة وتقييد وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

واختتم مبارك حديثه بأن الحرب لم تكن صنيعة أو خيار الحكومة الشرعية وأن الحكومة اليمنية لم يكن أمامها سوى التصدي لهذا المد الحوثي المدعوم إيرانياً الذي اجتاح البلاد «ومن يعتقد أننا كحكومة شرعية نريد إبادة الحوثيين فهذا أمر مغلوط، حيث لا نسعى لأكثر من إرساء السلام في اليمن على أسس سياسية تسمح للجميع بمن فيهم الحوثيون بالمشاركة ولكن كجماعة سياسية وليس ميليشيا مسلحة».